Son dakika... 10 ay önce kendisini yaralayan genci silahla vurarak öldürdü - Son Dakika

Son dakika... 10 ay önce kendisini yaralayan genci silahla vurarak öldürdü

12.02.2021 01:06

Son dakika haberler: 10 ay önce kendisini yaralayan genci silahla vurarak öldürdü İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

10 ay önce kendisini yaralayan genci silahla vurarak öldürdü

İZMİR - İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişinin, 10 ay önce olayın şüphelisini yaraladığı iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 17.30 sıralarında Onur Mahallesi 7371 sokakta meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan Kadir E. ile Baran Aygün (19), sokakta karşılaştı. İkili arasında sözlü başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada Kadir E., tabancayla Baran Aygün'e ateş açmaya başladı. Vücuduna mermiler isabet eden Baran Aygün, kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheli olay yerinden uzaklaştı. Öte yandan meydana gelen kavgada sokakta bulunan Tayfun E. isimli bir kişiye daha mermi isabet ettiği öğrenildi. Olayı gören çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Silahla yaralanan Baran Aygün, sağlık ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Tayfun E. ise yine ambulansla Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yaşamını yitirdi

Baran Aygün, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aygün'ün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İkametine yakın bir yerde yakalandı

Ayrıca Baran Aygün'ü silahla vuran Kadir E., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından aranmaya başlandı. Şüpheli şahıs, ikametine yakın bir yerde yunus ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

10 ay önce de kavga etmişler

Öte yandan Baran Aygün ile Kadir E.'nin 10 ay önce de kavga ettikleri, bu kavgada Kadir E.'nin silahla yaralandığı ve bu yüzden aralarında husumet bulunduğu öne sürüldü.

Son dakika... 10 ay önce kendisini yaralayan genci silahla vurarak öldürdü
Son dakika... 10 ay önce kendisini yaralayan genci silahla vurarak öldürdü
Son dakika... 10 ay önce kendisini yaralayan genci silahla vurarak öldürdü
Son dakika... 10 ay önce kendisini yaralayan genci silahla vurarak öldürdü

kavga, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... 10 ay önce kendisini yaralayan genci silahla vurarak öldürdü - Son Dakika


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