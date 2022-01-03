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Son dakika: 10 günde 7 televizyon hırsızlığına 3 gözaltı - Son Dakika

Son dakika: 10 günde 7 televizyon hırsızlığına 3 gözaltı

03.01.2022 11:39
Son dakika: 10 günde 7 televizyon hırsızlığına 3 gözaltı

Gelen son dakika haberlerine göre KÜTAHYA'da, 10 gün boyunca girdikleri 7 evden 7 LCD televizyon çaldığı tespit edilen 1'i kadın 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

KÜTAHYA'da, 10 gün boyunca girdikleri 7 evden 7 LCD televizyon çaldığı tespit edilen 1'i kadın 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Hamidiye Mahallesi'ndeki 2 evden 2 LCD televizyon çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Güvenlik ve mobese kamerası kayıtlarından hırsızlık şüphelilerinin M.K. (26), M.K. (22) ve G.Ç. (36) olduğu tespit edildi. Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan 3 şüpheli, gözaltına alındı. Yapılan incelemede, şüphelilerin kent merkezindeki farklı evlerden 5 LCD televizyon hırsızlığının da faili olduğu belirlendi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.


Son dakika: 10 günde 7 televizyon hırsızlığına 3 gözaltı
Son dakika: 10 günde 7 televizyon hırsızlığına 3 gözaltı
Son dakika: 10 günde 7 televizyon hırsızlığına 3 gözaltı
Son dakika: 10 günde 7 televizyon hırsızlığına 3 gözaltı
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Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Asayiş, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: 10 günde 7 televizyon hırsızlığına 3 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: 10 günde 7 televizyon hırsızlığına 3 gözaltı - Son Dakika
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