Son Dakika! 10 ilde yıkıma neden olan depremde şu ana kadar 284 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 323 yaralı var

Kahramanmaraş Pazarcık'ta saat 4.17'de 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem yaklaşık 30 saniye sürdü. Deprem; Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da yıkıma neden oldu.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 284 OLDU

Bilançoya ilişkin son bilgileri veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İlk andan itibaren tüm bakanlarımızla birlikte AFAD'da toplanmaya başladık, gerekli görevlendirmeleri yaptık. Ekiplerimiz sahada. Kahramanmaraş'ta 70 vatandaşımızı kaybettik. Bu sayıların artacağını tahmin ediyoruz. Maraş'ta 200 yaralı var, 300 bina yıkıldı. Hatay'da 4 can kaybı, 7 yaralı ve 200 yıkım var. Osmaniye'de 20 kayıp, 200 yaralı ve 83 yıkılan bina; Adıyaman'da 13 kayıp, 22 yaralı, 100 yıkılan bina; Diyarbakır'da 14 vefat, 226 yaralı, 20 yıkım; Urfa 18 kayıp, 200 yaralı, 60 yıkılan bina; Antep'te 80 ölü, 600 yaralı, 581 yıkılan bina; Kilis'te 8 can kaybı, 200 yaralı, 50 yıkım; Adana'da 10 ölü, 118 yaralı, 16 yıkım; Malatya'da 47 ölü, 550 yaralı ve 300 yıkılan bina var. Toplam; 284 can kaybı, 2323 yaralı ve 1710 yıkılan bina var." ifadelerini kullandı.

"HATTI KAPANANLARIN HATTI AÇILDI"

Oktay açıklamalarına şöyle devam etti: "Artçı depremler tehlikeli olanlardır. Binalar hasar görmüş ve yıkılmamışsa küçük ölçekli artçı depremin binayı yıkma ihtimali yüksektir. Çalışmalarda bu binalarımız ilgili mühendislerimizle tek tek kontrol edilecektir. Haberleşmeyle ilgili ilk etapta bazı sıkıntılar olabiliyor. İhtiyaç olmadığı sadece iletişim bakımından görüşmeler olmalı. Uzun görüşmeler olmamalı. Haberleşmede problem yaşamıyoruz. 102 mobil baz istasyonu bölgeye gönderilmiştir. 2 iletişim aracı, 504 jeneratör bölgeye sevk edilmiştir. Fatura, borç vb. nedenlerle hatları kapatılmış olanların hatları açılmıştır. TURKSAT da uyduları bölgeye sevk etmiştir.

78 ARTÇI DEPREM OLDU

Hatay havalimanı uçuşlara kapalı. Artçı deprem konusunda 78 artçı deprem söz konusu... 6'dan büyük 3 artçı deprem, 5'ten büyük 8 artçı oldu.

"BİRKAÇ GÜN GAZ VEREMEYEBİLİRİZ"

Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş'ta doğalgaz akışı durdurulmuştur. Bakım onarım çalışmaları hızla başlayacak. Bölgedeki doğalgaz dağıtım şirketleri ile gerekli koordinasyon kuruldu. Hastane ve fırın gibi kritik tesislere LNG denilen sıvılaştırılmış gaz sunuluyor. Maraş ve Antep doğal gaz iletim hattındaki hasarın onarımı birkaç gün sürebilir. Farklı tedbirler üzerinde çalışıyoruz.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ OKULLAR 1 HAFTA TATİL

Genel afet bölgesi kararı alınacaktır. Okullarımızın tatil edilmesi hususu var.10 ilimizde hasar boyutuna göre okullarımızın durumuna karar vereceğiz. Bu hafta itibarıyla zaten mecburen tatil. Bir haftalık tüm okullarımız 10 ilimizde tatil ama sonrasına bakılacak. Birçok ülkeden yardım teklifleri var. Biz kurtarma ekibi anlamında bu desteği düşünüyoruz."

4. SEVİYE ALARM VERİLDİ

Deprem sonrası açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4. seviye alarm verildiğini belirterek "Saat 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık'ta bir fay üzerinde deprem meydana geldi. Arama kurtarma ekiplerimizi seferber ettik. Şu ana kadar 6'nın üzerinde 6 deprem var, en büyüğü 6,6. Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır. TSK, Jandarma, Emniyet, AFAD alarm durumunda. Farklı şehirlerden bölgelere ekipler gönderiyoruz." dedi.

TSK DA DEVREYE GİRDİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "TSK İnsani Yardım Tugayı unsurları ile AFAD talepleri kapsamında nakliye uçakları göreve hazırdır. Taleplerin karşılanması için koordinasyona başlanmıştır. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile bölgeye gitmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." denildi.

KIZILAY'DAN KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, deprem sonrası bölgeye ilk etap sevkiyat için ulusal kan stoklarının mevcut olduğunu ancak ilerleyen saatlerde olabilecek ilave ihtiyaçlar için, vatandaşları tüm Türkiye'de kan bağışına davet etti.

EMNİYET'TEN SOSYAL MEDYADAKİ YARDIM ÇAĞRILARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyadan yardım çağrısında bulunanlara ilişkin şu paylaşımı yaptı: "Deprem sonrasında, sosyal medya platformları üzerinden yardım çağrısında bulunan vatandaşlarımızın adres bilgileri ivedilikle tespit edilerek ilgili birimlerle koordinasyon kuruluyor. Ayrıca provokatif paylaşımda bulunduğu değerlendirilen 13 hesap yöneticisi tespit edildi."