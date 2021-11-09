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Son dakika! "10 Kasım, Atatürk'ün ideallerini gerçekleştirmedeki kararlılığı gösterme günüdür" - Son Dakika

Son dakika! "10 Kasım, Atatürk'ün ideallerini gerçekleştirmedeki kararlılığı gösterme günüdür"

09.11.2021 15:07
Son dakika!

Edinilen son dakika haberine göre FAİK Erdoğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İş İnsanı Reşat Erdoğan, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 83'üncü ölüm yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

FAİK Erdoğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İş İnsanı Reşat Erdoğan, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 83'üncü ölüm yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, " 10 Kasım, Türk Milleti için Atatürk'ü anma günü olduğu kadar, aynı zamanda O'nun ideallerini gerçekleştirme konusundaki kararlılığı gösterme günüdür" dedi.

Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 83'üncü ölüm yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan FAİK Erdoğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İş İnsanı Reşat Erdoğan, büyük ölülere matem gerekmediğini ve fikirlerine, düşüncelerine bağlılık gerektiğini belirterek, "Bu hissiyat ile Cumhuriyetimizin banisi, kurucusu, eşsiz asker ve devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 83'üncü yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyorum. Atatürk, bağımsızlık mücadelesinde milli birlik ve beraberliği tesis ederek, cephede kahramanca mücadele eden bir büyük komutan, Türk insanına milli ruh ve benliği aşılayarak yeniden ayağa kalkmasını sağlayan ve Türk Milletinin tüm insanlığın karşısında saygın bir millet olduğunu ispatlayan bir liderdir. Stratejik öngörüleri ve yaptıklarıyla sadece milletinin kaderini değil dünyadaki mazlum milletlere de ilham kaynağı olmuştur. Atatürk, ileri görüşlülüğü, yenilikçiliği, dünya siyasetini iyi bilmesi, diplomaside ve siyasetteki dehasıyla dünya kamuoyunun saygısını kazanmıştır. 10 Kasım, Türk Milleti için Atatürk'ü anma günü olduğu kadar, aynı zamanda O'nun ideallerini gerçekleştirme konusundaki kararlılığı gösterme günüdür. Türk Milleti, yüksek bir ruh ve şuurla sahip çıktığı ve Türk istiklalinin en asil ve en değişmez çehresi olan Cumhuriyeti, daha iyi bir geleceğe taşıma azim ve kararlılığında olacaktır. Ülkemizi daha güçlü, daha müreffeh, daha etkin, uluslararası sorunlarda sözü dinlenir bir ülke haline getirme yolunda atılan her adımın, Atatürk'ün aziz hatırasına en anlamlı saygı olduğuna inanıyorum. Bu düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, O'nun şahsında dava ve silah arkadaşlarını, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, bu toprakları bizlere vatan olarak bırakan aziz şehitlerimizi ve şanlı gazilerimizi rahmet, şükran ve saygı ile anıyorum" dedi.


Son dakika! 10 Kasım, Atatürk'ün ideallerini gerçekleştirmedeki kararlılığı gösterme günüdür

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! '10 Kasım, Atatürk'ün ideallerini gerçekleştirmedeki kararlılığı gösterme günüdür' - Son Dakika


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