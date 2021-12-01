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Ümraniye'de 10 katlı binanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika

Ümraniye'de 10 katlı binanın çatısı alev alev yandı

01.12.2021 15:57

Ümraniye'de 10 katlı binanın çatısında tadilat sırasında yangın çıktı.

Ümraniye'de 10 katlı binanın çatısında tadilat sırasında yangın çıktı. Alevlere teslim olan çatıdaki yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı. Binada dumandan etkilenen iki kişi de itfaiye tarafından binadan çıkarılarak kurtarıldı. Çatısı alevlere teslim olan bina, havadan görüntülendi.

Yangın, Ümraniye Atakent Mahallesi Dicle Sokak üzerinde bulunan 10 katlı bir apartmanda saat 15.45 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre, yangın apartmanın çatısında tadilat yapıldığı sırada çıktı. Kısa sürede alevlerin yayılmasıyla çatı alevlere teslim oldu. Yoğun duman ve alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye, müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Duman dolan binada bulunan iki kişi de dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen iki vatandaş, itfaiye tarafından binadan çıkarılarak kurtarıldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken binada maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan çatısı alev alev yanan bina havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Ümraniye'de 10 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Ümraniye'de 10 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Ümraniye'de 10 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Ümraniye'de 10 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Ümraniye'de 10 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Ümraniye'de 10 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Ümraniye'de 10 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Ümraniye'de 10 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Ümraniye'de 10 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Ümraniye'de 10 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Ümraniye'de 10 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Ümraniye'de 10 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Ümraniye'de 10 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Ümraniye, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'de 10 katlı binanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ümraniye'de 10 katlı binanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika
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