Son dakika! 10 suçtan 6 yıldır aranan şüpheli, nakliye şoförlüğü yaparken yakalandı - Son Dakika
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Son dakika! 10 suçtan 6 yıldır aranan şüpheli, nakliye şoförlüğü yaparken yakalandı

28.02.2021 19:58

Gelen son dakika haberlerine göre KAYSERİ'de 10 suçtan 6 yıldır aranan N.Y., nakliye şoförlüğü yaparken Jandarma Suç Araştırma Timi'nce yakalandı.

KAYSERİ'de 10 suçtan 6 yıldır aranan N.Y., nakliye şoförlüğü yaparken Jandarma Suç Araştırma Timi'nce yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, 10 suçtan 6 yıldır aranan N.Y'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda titiz bir çalışma yürüten ekipler, N.Y'nin Melikgazi ilçesinde nakliye şoförlüğü yaptığını belirledi. Şüpheli nakliye aracı ile ev eşyası taşıdığı sırada Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA
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İl Jandarma Komutanlığı, JASAT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! 10 suçtan 6 yıldır aranan şüpheli, nakliye şoförlüğü yaparken yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! 10 suçtan 6 yıldır aranan şüpheli, nakliye şoförlüğü yaparken yakalandı - Son Dakika
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