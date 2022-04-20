Son dakika! 10 yılda 10 bin çocuğa ulaştı, hedefi çocukları topluma kazandırmak - Son Dakika
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Son dakika! 10 yılda 10 bin çocuğa ulaştı, hedefi çocukları topluma kazandırmak

20.04.2022 13:08

Son dakika haberleri... 10 yılda 10 bin çocuğa ulaştı, hedefi çocukları topluma kazandırmak -Kendini çocuklara adayan öğretim görevlisi masal ve oyunlarla 10 bin çocuğa ulaştı Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğretim üyesi olan Doç. Dr.

10 yılda 10 bin çocuğa ulaştı, hedefi çocukları topluma kazandırmak

-Kendini çocuklara adayan öğretim görevlisi masal ve oyunlarla 10 bin çocuğa ulaştı

SİİRT - Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğretim üyesi olan Doç. Dr. Erhan Akın, sokaklarda gerçekleştirdiği masal okuma ve çeşitli oyunları oynayarak düzenlediği etkinlikle, 10 yılda 10 bin çocuğa ulaştı.

Daha çok kenar mahalleleri gezerek, buralardaki çocuklara oyunlar eşliğinde masallar anlatan Dr. Akın, çocukların, tiyatro ve benzeri sanatsal etkinliklerle sportif aktivitelere ulaşmada zorluk çektiği için kendisinin mahalle mahalle gezerek çocuklara ulaştığını dile getirdi.

Dar gelirli mahalleleri gezerek çocuklara masal okuduğunu ve oyunlar oynadığını ifade eden Dr. Akın, oyunların oynanacağı masal çemberini oluşturduğunu çocukların sokak oyunlarıyla, sokak olaylarından uzak tutmaya çalıştığını ve amacına ulaştığını söyledi.

Masallarla, oyunlarla çocukların hayatına dokunarak onları yarına hazırlamanın mücadelesini verdiklerini aktaran Dr. Akın, "Yaklaşık 10 yıldır girişmiş olduğumuz bu mücadelede çocuklar, bizleri ne sokakta, ne okul da, ne evde hiçbir yerde bizleri yalnız bırakmıyorlar. Her gittiğimiz yerde masalların sesine ses veriyorlar. Bizlerde bu çocukların seslerini karşılıksız bırakmayarak onların sokaklarını daha güvenilir, daha yaşanılır bir hale getirmek için masallarla, oyunlarla onları sokak olaylarından, sokak oyunlarına çekmenin mücadelesini veriyoruz. Yaklaşık 10 binlerce öğrenci ve çocukla bir araya gelip sokaklarda oyunlar oynayıp masallar anlatarak, kitap okumaları yaparak aslında hayatın her anında, her yerinde yaşam mücadelesi vermenin gerektiği üzerine tecrübelerimizi onlara aktarıyoruz. Çocuklarımızda keyifleniyor, bizlerde eğleniyoruz. Hayata daha güzel farklı bir pencereden bakmış oluyoruz" dedi.

Masal kitaplarını çok sevdiğini belirten Muhammet Aykaç adlı çocuk, ilk defa arkadaşlarıyla bir araya gelerek masal kitabı okuduğu için mutlu olduğunu söyledi. Aykaç, "Bugün Erhan hoca geldi. Bize masal kitabı verdi, masal okudu ona çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Esra Aykaç adlı öğrenci ise, Erhan hocanın vermiş olduğu masal kitabını severek okuyacağını dile getirdi.

Son dakika! 10 yılda 10 bin çocuğa ulaştı, hedefi çocukları topluma kazandırmak
Son dakika! 10 yılda 10 bin çocuğa ulaştı, hedefi çocukları topluma kazandırmak
Son dakika! 10 yılda 10 bin çocuğa ulaştı, hedefi çocukları topluma kazandırmak
Son dakika! 10 yılda 10 bin çocuğa ulaştı, hedefi çocukları topluma kazandırmak

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Siirt Üniversitesi, Öğretim Görevlisi, Öğretim Üyesi, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! 10 yılda 10 bin çocuğa ulaştı, hedefi çocukları topluma kazandırmak - Son Dakika


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