Son Dakika! Haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova oldu - Son Dakika

Korona verilerindeki korkutan artış devam ederken yüreklere su serpen haber Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Twitter hesabından bir açıklama yapan Koca, "Vaka sayısı artış hızı azaldı. Vaka sayıları da tedbirlerle birlikte azalacak." ifadelerine yer verdi.

VAKA SAYISININ EN ÇOK ARTTIĞI VE AZALDIĞI İLLER

Koca'nın tam açıklaması şu şekilde:

"100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova. Azalan illerimiz ise Kırklareli, Kilis, Samsun, Osmaniye ve Adıyaman."

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