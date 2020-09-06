Son dakika! 100 bin dolar ve 80 bin euro sahte parayla yakalandı - Son Dakika

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde piyasaya sahte para sürmeye çalışan M.D., jandarma tarafından gözaltına alındı. M.D.'nin üzerinde 100 bin dolar ve 80 bin euro sahte banknot ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Pamukkale ilçesinde piyasaya sahte para sürüleceği ihbarını aldı. Dün gece ilçede operasyon düzenleyen jandarma, M.D.'yi gözaltına aldı. Yapılan aramada üzerinde 100 bin dolar ve 80 bin euro sahte banknotlar ele geçirilen M.D., jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.