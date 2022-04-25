Son dakika... 100 bin TL'lik soygun yaptılar, 80 yaşındaki adamdan dayak yiyince kaçtılar... O anlar kamerada - Son Dakika
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Son dakika... 100 bin TL'lik soygun yaptılar, 80 yaşındaki adamdan dayak yiyince kaçtılar... O anlar kamerada

25.04.2022 15:34

Son dakika haberine göre 100 bin TL'lik soygun yaptılar, 80 yaşındaki adamdan dayak yiyince kaçtılar.

100 bin TL'lik soygun yaptılar, 80 yaşındaki adamdan dayak yiyince kaçtılar... O anlar kamerada

Avcılar'da markete giren hırsızlar 100 bin TL'lik soygun yaptı; o anlar ise kameraya yansıdı

İSTANBUL Avcılar'da bir marketi gözüne kestiren dört şahıs, dakikalar içerisinde 100 bin TL'lik soygun yaptı. Sabah saatlerinde kepenkleri kırarak girdikleri dükkandan sigara çalan hırsızlar, 80 yaşındaki işyeri sahibinin sopalı saldırısına uğrayınca panikleyerek kaçtı. Yaşanan o hırsızlık anlarıysa güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde yaşandı. Sabah saatlerinde yüzleri maskeli dört şahıs, keşif yaptıkları marketin önüne gelerek ellerindeki levye ve demir kesme makasları ile kepenkleri kırarak içeri girdi. Kısa sürede onlarca sigarayı arabalarına dolduran hırsızlar, dükkandaki kasayı da alıp kaçmak isterken, işyeri sahibi 80 yaşındaki Bahattin Yılmaz'a yakalandı. Sesler üzerine aşağı inen Yılmaz, dükkanındaki hırsızları görünce sopa ile onları kovalamaya başladı. Bir anda sopalı saldırıya uğrayan hırsızlar ise neye uğradığını şaşırarak geldikleri arabayla kaçtı. Dakikalar içerisinde yaklaşık 100 bin TL'lik soygun yapan hırsızların o anları ise işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Bize 100 bin TL zarar verdiler"

Yaşanan hırsızlık hakkında konuşan Ahmet Karagöl, "Pazar sabahında dört şahıs araçları ile dükkanın önüne geliyor. Daha önceden de dükkanı gözetliyorlar. Daha sonra üç kişi demir kesme makası ve levyelerle gelerek kapı ve kepenkleri kırıyor. İçeri girdikten sonra sigaraları alarak dükkana zarar veriyorlar. Tabi o sırada çıkan sesleri dedemiz fark ediyor ve sopayla aşağı iniyor. Gücü yetmediğinden ötürü bir şey yapamıyor ama sopayla şahıslara saldırıyor. Arabanın ön camını falanda kırıyor. Daha sonra hırsızlar panikleyerek kaçıyorlar. Şahıslara aslında söylenecek çok söz var. Bu mübarek ramazan ayında bari yapmasınlar. Bize ortalama 100 bin TL'lik bir zarar verdiler, başka insanlara vermesinler. Yetkililerden bir an önce hırsızların bulunmasını istiyoruz" dedi.

"Elime aldığım sopa ile onları kovaladım"

Hırsızlara müdahale etmek istediğini fakat başaramadığını söyleyen Bahattin Yılmaz, "Ben aşağıdan ses geldiğini fark ettim ve balkona çıktığımda hırsızların marketimize girdiğini gördüm. Bende koşarak merdivenlerden indim ve elime aldığım sopa ile onları kovaladım. Tabi bir yandan da kendimi korumaya çalıştım. Ne kadar uğraşsam da hırsızlara engel olamadım. Dükkandaki malzemeleri toplayarak kaçtılar" diye konuştu.

Son dakika... 100 bin TL'lik soygun yaptılar, 80 yaşındaki adamdan dayak yiyince kaçtılar... O anlar kamerada
Son dakika... 100 bin TL'lik soygun yaptılar, 80 yaşındaki adamdan dayak yiyince kaçtılar... O anlar kamerada
Son dakika... 100 bin TL'lik soygun yaptılar, 80 yaşındaki adamdan dayak yiyince kaçtılar... O anlar kamerada
Son dakika... 100 bin TL'lik soygun yaptılar, 80 yaşındaki adamdan dayak yiyince kaçtılar... O anlar kamerada

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Yeşilkent Mahallesi, Türk Lirası, Avcılar, Sigara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... 100 bin TL'lik soygun yaptılar, 80 yaşındaki adamdan dayak yiyince kaçtılar... O anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... 100 bin TL'lik soygun yaptılar, 80 yaşındaki adamdan dayak yiyince kaçtılar... O anlar kamerada - Son Dakika
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