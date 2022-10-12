1028 KİŞİNİN SOSYAL MEDYA VERİLERİNİ ELE GEÇİRİP, SATAN 15 KİŞİYE GÖZALTI - Son Dakika
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1028 KİŞİNİN SOSYAL MEDYA VERİLERİNİ ELE GEÇİRİP, SATAN 15 KİŞİYE GÖZALTI

12.10.2022 10:59

KAYSERİ'de, 1028 kişinin sosyal medya verilerini ele geçirerek 3'üncü kişilere sattıkları belirlenen 15 şüpheli, gözaltına alındı.

KAYSERİ'de, 1028 kişinin sosyal medya verilerini ele geçirerek 3'üncü kişilere sattıkları belirlenen 15 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kullanıcıların sosyal medya verilerini ele geçirip, 3'üncü kişilere sattıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 15 kişinin, ülke genelinde yaşayan 1028 kişinin sosyal medya verilerini ele geçirip, başka kişilere sattıkları belirlendi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü. (DHA)

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Kaynak: DHA

Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 1028 KİŞİNİN SOSYAL MEDYA VERİLERİNİ ELE GEÇİRİP, SATAN 15 KİŞİYE GÖZALTI - Son Dakika

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