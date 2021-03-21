Son dakika: 103 yaşındaki Fatma nine, koronavirüse yenik düştü - Son Dakika

GİRESUN'da oturan Fatma Çıtlakoğlu (103), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kentte yaşayan Fatma Çıtlakoğlu, yaklaşık 10 gün önce evinde rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs testi pozitif çıkan ve durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakımda tedaviye alınan Çıtlakoğlu, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Yöresinin en yaşlılarından olan Fatma Çıtlakoğlu, merkeze bağlı Akköy'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.