Son dakika... 1074 Çakırıspor'dan TFF'nin kararına tepki - Son Dakika

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden 1074 Çankırıspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) liglerden küme düşmenin kaldırılması ve BAL'dan bazı takımların bir üst lige çıkarılması kararına tepki gösterdi.

Kulüp Başkanı Alaattin Arslan, Karatekin Parkı'nda düzenlediği basın açıklamasında, TFF'nin kararını tanımadıklarını söyledi.

1074 Çankırıspor'un 4. grubu 42 puanla ikinci bitirdiğini belirten Arslan, "BAL'da bulunan 11 grupta daha önce birinciler bir üst lige çıkartılmıştır. Alınan bu karara kimsenin bir şey söylemeye hakkı yoktur. Dün yapılan açıklamada ise lig birincisi ile arasında 3 puan olan lig ikincileri, üçüncüleri ve lig dördüncüleri dahil toplam 9 takım da bir üst lige çıkartıldı. Kimse 1074 Çankırıspor'u ezmeye kalkmasın, bizimle kimse oyun oynamasın. Sesimiz çıkmadı diye bizi kimse görmezden gelmesin." dedi.

1074 Çankırıspor'un bir üst lige çıkmasının hakkı olduğunu savunan Arslan, şöyle konuştu:

"Bizim TFF'den ve çok değerli sayın Cumhurbaşkanımızdan beklentimiz, BAL'da birinci ikinci sırada bulunan ve ayrıca şampiyonluk iddiası olan bütün takımların 3. Lig'e çıkartılmasıdır. Bu 5 takıma yazık etmeyin. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu'na ve TFF Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir'e bu konuda bütün Çankırılıların saygı ve selamını ileterek destek olmalarını bekliyoruz."

Basın açıklamasına, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, AK Parti İl Başkanı Abdulkadir Çelik, kulüp yönetimi ve taraftarlar katıldı.