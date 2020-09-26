Son dakika... 11 AYRI EVDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA - Son Dakika

İstanbul 'da bir ay içinde 11 ayrı evden hırsızlık yapan dört şüpheliden 2'si polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin apartmanlara giriş çıkış anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 30 Ağustos ve 17 Eylül tarihleri arasında Eyüpsultan, Arnavutköy, Sultanbeyli, Maltepe ve Ümraniye'de 11 ayrı evden meydana gelen hırsızlık olayları üzerine soruşturma başlattı. Polis, hırsızlık meydana gelen apartmanlarda güvenlik kameralarını incelediğinde 1'i kadın 4 hırsızın görüntülerine ulaştı. Hırsızların kapı kilitlerini kırarak girdikleri, elektronik eşya, ziynet eşyası, nakit para, kol saati, gümüş çay takımı ve el süpürgesi çaldıkları tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, kimlik ve eşkallerini tespit ettiği iki şüpheliyi 20 Eylül'de yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Suat G. (38) ve Hatice Ç. (25)'in çok sayıda hırsızlık suçundan ve kasten adam yaralama suçlarından kayıtları olduğu belirtildi. İşlemleri tamamlanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Görüntülere yansıyan diğer 2 şüphelinin arama çalışmaları devam ediyor.

HIRSIZLAR KAMERADAÖte yandan iki şüphelinin bir apartmana girerek üst katta bulunan bir daireye çıktıkları ardından apartmandan çıkararak diğer iki şüpheliyle beraber tekrar geldikleri anlar kameralara yansıdı. Kadın şüphelinin parmak izi bırakmamak amacıyla apartman kapısını sildiği ve şüphelilerin çaldıkları malzemeleri poşetle taşıyarak apartmandan çıktıkları görülüyor.

- İstanbul