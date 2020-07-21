Son Dakika | 11 günlük yaşam savaşını kaybetti
Gelen son dakika haberine göre 11 günlük yaşam savaşını kaybetti İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, bir otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Kısmet Toplu, 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
11 günlük yaşam savaşını kaybetti
İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, bir otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Kısmet Toplu, 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Kaza, 8 Temmuz Çarşamba günü saat 07.30 sıralarında Ödemiş - İzmir Karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, Sedat Toplu'nun kullandığı 35 ZSE 31 plakalı motosiklet Demircili Mahallesi istikametine seyir halinde olduğu sırada, Duygu D. idaresindeki 35 AIY 437 plakalı otomobili ile Toplu'nun motosikletine arkadan çarptı. Meydana gelen trafik kazasında, sürücü Sedat Toplu ile motosiklette yolcu konumunda bulunan eşi Kısmet Toplu ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansa alınan çift, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Öte yandan, jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Kısmet Toplu, 11 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Duygu D.'nin kullandığı otomobilin Sedat Toplu'nun motosikletine çarptığı anlar ise bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdığı anlar ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 02:14 Kaynak: DHA
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