Son dakika: Elazığ'da hareketli dakikalar: 11'inci kata çıkıp atlamak isteyen şahsı polis ikna etti - Son Dakika
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Son dakika: Elazığ'da hareketli dakikalar: 11'inci kata çıkıp atlamak isteyen şahsı polis ikna etti

07.07.2022 14:44

Son dakika haberler: Elazığ'da hareketli dakikalar: 11'inci kata çıkıp atlamak isteyen şahsı polis ikna etti Elazığ'da inşaat halinde bir binanın 11'inci katına çıkarak atlamaya kalkışan şahsı polis ekipleri ikna ederek aşağı indirdi.

Elazığ'da hareketli dakikalar: 11'inci kata çıkıp atlamak isteyen şahsı polis ikna etti

ELAZIĞ - Elazığ'da inşaat halinde bir binanın 11'inci katına çıkarak atlamaya kalkışan şahsı polis ekipleri ikna ederek aşağı indirdi.

Olay, merkez bağlı Gazi Caddesi Elazığ Valiliği karşısında yapımı devam eden inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K., yapımı devam eden inşattın 11'inci katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, çevre güvenliğini alarak kadını ikna etmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri kadının atlamak istediği noktaya şişme çadır açarken, sağlık ekipleri ise olay yerinde hazır bekledi.

Polisin uzun uğraşlar sonucu ikna ettiği şahıs aşağı indirildi. Ambulansta yapılan kontrollerin ardından sağlık durumu iyi olduğu belirlenen şahıs, ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Elazığ'da hareketli dakikalar: 11'inci kata çıkıp atlamak isteyen şahsı polis ikna etti - Son Dakika

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