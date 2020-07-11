Son Dakika: 11. mağazasını Akçakoca'da açtı - Son Dakika

Son Dakika: 11. mağazasını Akçakoca'da açtı

Son dakika haberi: Zonguldak bölgesinin başarılı iş adamlarından VHP Grup Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Akbulut VHP-Akbaharat mağazalarının 11'inci şubesini Akçakoca'da açtı.

Zonguldak bölgesinin başarılı iş adamlarından VHP Grup Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Akbulut VHP-Akbaharat mağazalarının 11'inci şubesini Akçakoca'da açtı. Kdz. Ereğli, Zonguldak, Alaplı, Çaycuma'da ki şubelerinin ardından Akçakoca'da ki şubesinin açılışını yapan Akbulut, franchise hizmeti vermeye başladıklarını duyurdu.

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Şifalı bitkiler, bitkisel yağlar, bitkisel çaylar, bitkisel kozmetik ürünler, gıda takviyeleri, ekstractlar, kuruyemiş ve baharat alanında hizmet veren VHP Grup, Akçakoca'da ki vatandaşları şubesine bekliyor.


Kaliteden ödün vermeden, her geçen gün kendilerini geliştirerek yola devam ettiklerini söyleyen VHP Grup Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Akbulut, amaçlarının kaliteyi bozmadan, firmalarına sahip çıkarak büyümeye devam edeceklerini belirtti. Akbulut konuşmasında şu ifadelere yer verdi:


"Baba mesleği olan aktarlığı, 1974'ten beri süre gelen zamandan bu zamana kadar geliştirmeye çalıştık. Şuanda 11. şubemizi de açtık. Ürünlerimizin çoğunu biz üretiyoruz. Bizim amacımız kaliteli ürünü daha ucuza sunabilmek.


Biz aslında baharat firmasıyız baharat ve şifalı bitkiler odaklı üretimimiz var. Türkiye ve ülke dışında da pazarlamasını yapıyoruz. Ek olarak kuruyemişi de ortak firmalarla anlaşarak halkımıza sunmaya çalışıyoruz.Aynı zamanda da gıda takviyeleri için üretim yapıyoruz. ve şimdi Franchise hizmeti vermeye başladık. Bizim belli bir konseptimiz var zaten, metrekarelerimiz belli. Kişi buna niyetlendiği zaman anahtar teslim kuruyoruz. Bu konuda talep çok fakat biz doğru yerde olmadığı sürece kabul etmiyoruz. Franchise hizmeti verdiğimiz kişiye iş yeri konseptini de belli bir bilgiye sahip olmaları için ilk 3 ay personellerini de biz sunuyoruz. Biz bilindiği üzere Kdz. Ereğli kökenli bir firmayız. Burada 7 ayrı şubemiz var. Diğer firmalarımız; Alaplı, Çaycuma, Zonguldak(Merkez), ve şimdi de 11.şubemiz Akçakoca'da açıldı. Kalitemizi bozmadan Düzce, Bolu, Devrek olarak sahip çıkarak dağılımımız devam edecek. Franchise hizmetimiz Türkiye'nin her yerinde olabilir hatta Avrupa'ya bile verebiliriz.


Akçakoca bizim sevdiğimiz bir yerdi, dostlarımızın ısrarları vardı. Onların ısrarları üzerine burada ki kurulumumuzu öne aldık. Biz işimizi hizmet olarak görüyoruz, kaliteli ürün, sağlık ve istihdamı görev sayıyoruz. VHP olarak en iyisini yapmaya çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz." - ZONGULDAK

Zonguldak, Akçakoca, Alaplı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 19:39 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika: 11. mağazasını Akçakoca'da açtı - Son Dakika
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