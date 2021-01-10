Son Dakika: MEB, 11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacağını duyurdu - Son Dakika

Son Dakika: MEB, 11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacağını duyurdu

10.01.2021 14:55
Son Dakika: MEB, 11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacağını duyurdu, System.String[]

Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "11 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da tüm okullarımızın bahçesinde bayrak töreni yapılacak ve İstiklal Marşı'mız okunacak." denildi.

Milli Eğitim Bakanlığı 11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacağını ve İstiklal Marşı okunacağını açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Her pazartesi sabahı ve her cuma akşamı Türkiye'nin dört bir yanındaki okul bahçelerinden gür bir sesle yükselen İstiklal Marşı'mızı, salgın koşulları nedeniyle bir süredir yan yana okuyamıyoruz.

Uzaktan eğitim sürecinde her pazartesi TRT EBA Televizyonu yayınlarına İstiklal Marşı'mızla başlıyoruz. Çocuklarımız ve öğretmenlerimiz, canlı derslerimiz öncesinde ekran başında millî marşımızı söylüyor.

Millî Eğitim Bakanlığı olarak istedik ki yeni haftaya başlarken çocuklarımızın coşkusuna ortak olalım, İstiklal Marşı'mızı 7'den 77'ye hep birlikte söylerken buluşalım.

11 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da tüm okullarımızın bahçesinde bayrak töreni yapılacak ve İstiklal Marşı'mız okunacak. Eş zamanlı olarak TRT EBA İlkokul, Ortaokul, Lise kanallarımızda saat 10.00'da İstiklal Marşı'mız yayımlanacak.

Tüm Türkiye'ye çağrı yapan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, il yöneticilerinden tüm okullarda, saat 10.00'da yöneticiler ve hâlihazırda görevli personelin de katılımıyla bayrak töreni yapılmasını; öğrencilere, öğretmenlere ve ailelere bulundukları yerden İstiklal Marşı'na eşlik etmeleri için davette bulunmalarını istedi.

11 Ocak Pazartesi sabahı saat 10.00'da Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da mesai arkadaşlarıyla birlikte Bakanlık binasında bayrak törenine katılacak"

Son Dakika: MEB, 11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacağını duyurdu

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Son Dakika Güncel Son Dakika: MEB, 11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacağını duyurdu - Son Dakika


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