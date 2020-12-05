Son dakika: 112 sağlık çalışanlarından Aydınlılara anlamlı davet - Son Dakika

Aydın genelinde görevini fedakarca yapan 112 sağlık çalışanları, 1-7 Aralık 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nda Aydınlıları bu akşam saat 19.00'da balkona davet ederek, telefonlarından açacakları ambulans siren sesi ile destek olmaları çağrısında bulundu.

Covid-19 ile mücadele kapsamında fedakarca çalışmaya devam eden 112 sağlık çalışanları 1-7 Aralık 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftasında Aydınlılara seslendi. Gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında herkesi bu akşam saat 19.00'da bir dakikalık yapılacak olan 'Ambulans Siren Sesi Etkinliği'ne davet eden sağlık çalışanları Aydınlıları balkonlarda telefonlardan ambulans siren sesi açarak destek olmaya davet etti. Etkinlik ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "1-7 Aralık 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nı Aydın olarak güzel bir etkinlikle hep birlikte kutlamaya sizleri davet ediyoruz. Siz değerli hemşerilerimizle birlikte 5 Aralık Cumartesi günü akşamı saat 19.00'da sizler evlerinizde iken balkonlarınızda telefonlarınızdan açtığınız ambulans siren sesiyle, bizlerde görevimizin başında açtığımız ambulans siren sesleriyle sizlere eşlik ederek 1 dakikalık bir etkinlik yapmayı planlıyoruz. Siz değerli Aydın halkını, gece gündüz demeden her şartta canını hiçe sayarak görevini yapan 112 çalışanlarımıza destek olmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN