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Son dakika! 121 yıl hapis istenen Sibel Gönül tahliye edildi, savcılık karara itiraz etti - Son Dakika

Son dakika! 121 yıl hapis istenen Sibel Gönül tahliye edildi, savcılık karara itiraz etti

28.05.2021 16:52
Son dakika! 121 yıl hapis istenen Sibel Gönül tahliye edildi, savcılık karara itiraz etti, System.String[]

Son dakika gündem haberi: ESKİŞEHİR'de, sözde dergah adıyla kurulan çiftlik evinde, psikolojik rahatsızlığı olan kişileri tedavi etme bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı belirtilen Sibel Gönül, 121 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı davada tahliye edildi.

ESKİŞEHİR'de, sözde dergah adıyla kurulan çiftlik evinde, psikolojik rahatsızlığı olan kişileri tedavi etme bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı belirtilen Sibel Gönül, 121 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı davada tahliye edildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti.

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık suçundan Sibel Gönül'ün tutuklu, avukat oğlu Sadık Hamza Gönenli, Serkan D. ve Hasan Can B.'nin tutuksuz yargılandığı davaya devam edildi. Duruşmaya Sibel Gönül, cezaevinden SEGBİS üzerinden katıldı. Sibel Gönül'ün avukatları, suçun işlendiğine dair dosyada delil olmadığını öne sürerek pandemi nedeniyle müvekkilinin tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, Sibel Gönül'ün tutuklulukta kaldığı süreyi göz önüne alarak yurt dışına çıkış yasağı ve hafta da 1 gün polis merkezine giderek imza atması şartıyla tahliyesine karar verdi.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİEskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin kararına itiraz etti. Savcılık itiraz dilekçesinde, "Sibel Gönül'ün yapılan duruşmada tahliyesine karar verilmiştir. Sanık Sibel Gönül'ün dini inanç ve duyguları istismarı suretiyle dolandırıcılık suçundan yargılandığı, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, sanığın dinlenmeyen müşteki ve diğer katılanlar üzerinde baskı kuracağı hususunda kuvvetli şüphe bulunduğu anlaşılmakla, sanık hakkında yapılan itirazımızın kabulü ile sanık Sibel Gönül hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verilmesi kamu adına talep olunur" denildi.HAKKINDA 121 YIL HAPİS İSTENİYOR

Keskin Mahallesi'nde, 10 dönümlük arazide sözde 'dergah' olarak kullanılan çiftlik evinde, psikolojik rahatsızlığı bulunan kişileri para karşılığında ilginç yöntemler kullanarak tedavi ettiğini öne süren Sibel Gönül'ün dolandırıcılık yaptığı şikayetleri üzerine jandarma 2019 yılı Ağustos ayında operasyon düzenlemişti. Gözaltına alınan avukat oğlu Sadık Hamza Gönenli tutuklanırken, firar eden annesi Sibel Gönül ise kısa süre sonra Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yakalanmıştı. Yaklaşık 13 milyon liralık vurgun yaptığı iddia edilen Sibel Gönül ve avukat oğlu Sadık Hamza Gönenli ile tutuksuz sanıklar Serkan D. ve Hasan C.B. hakkında, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 121 yıla kadar hapis cezası istemiyle Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açılmıştı. Mahkeme safhasında Sadık Hamza Gönenli de tahliye olmuştu.


Son dakika! 121 yıl hapis istenen Sibel Gönül tahliye edildi, savcılık karara itiraz etti
Son dakika! 121 yıl hapis istenen Sibel Gönül tahliye edildi, savcılık karara itiraz etti
Son dakika! 121 yıl hapis istenen Sibel Gönül tahliye edildi, savcılık karara itiraz etti

Cumhuriyet Başsavcılığı, Dolandırıcılık, Eskişehir, Dergah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! 121 yıl hapis istenen Sibel Gönül tahliye edildi, savcılık karara itiraz etti - Son Dakika


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