128 Yakalama kararı, 50 yıl hapis cezası olan dolandırıcı Düzce'de yakalanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika

128 Yakalama kararı, 50 yıl hapis cezası olan dolandırıcı Düzce'de yakalanarak cezaevine gönderildi

DÜZCE - Türkiye genelinde 128 dolandırıcılık olayından yakalaması bulunan, 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi şahıs Düzce KOM ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda kıskıvrak yakalanarak cezaevine gönderildi.

Çeşitli internet sitelerinden aldığı ucuz ürünleri fahiş fiyatla alıcılarına pazarlayan, Türkiye'nin 15 ilinde 128 yakalaması bulunan ve 50 yılda kesinleşmiş hapis cezası bulunan Barış Çevik, Düzce Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele ekipleri Düzce'de olduğu tespit edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 hafta teknik ve fiziki takibini yaptığı Barış Çevik, kaçma hazırlığı yaparken Düzce İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Barış Çevik, daha sonra Çilimli Kapalı Cezaevine götürüldü.