Hain saldırının yaşandığı İstiklal Caddesi'nde birlik ve beraberlik yürüyüşü gerçekleştirildi - Son Dakika
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Hain saldırının yaşandığı İstiklal Caddesi'nde birlik ve beraberlik yürüyüşü gerçekleştirildi

16.11.2022 15:45

13 Kasım Pazar günü 6 vatandaşımızı kaybettiğimiz kanlı saldırının ardından Beyoğlu Belediyesince İstiklal Caddesi'nde 'İstiklal Bizim' birlik ve beraberlik yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile dini cemaat liderleri ve konsoloslar katıldı.

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü meydana gelen terör saldırısında 6 kişi öldü, 81 kişi de yaralandı. Taksim'e bombayı bırakan Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır ise olayın ardından saklandığı Küçükçekmece'deki evine yapılan baskınla kıskıvrak yakalandı.

İSTİKLAL CADDESİ'NDE TEK YÜREK OLDULAR

Türkiye acı olayın yasını tutarken vatandaşlar teröre karşı tek yürek oldu. İstiklal Caddesi'nde bombanın patladığı yere karanfiller bırakılırken, bugün de Beyoğlu Belediyesince İstiklal Caddesi'nde "İstiklal Bizim" Birlik ve Beraberlik Yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, dini cemaat liderleri ve konsoloslar katıldı. Katılımcıların her biri basın açıklaması yaparak teröre karşı birlik ve beraberlik mesajı verdiler.

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Son Dakika Güncel Hain saldırının yaşandığı İstiklal Caddesi'nde birlik ve beraberlik yürüyüşü gerçekleştirildi - Son Dakika


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