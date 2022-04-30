Son dakika: 13. kattan düşen genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Kayseri'nin Talas ilçesinde 13. kattan düşen 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Halef Hoca Caddesi üzerinde bulunan bir binanın 13. katında yaşayan R.G. (22), yere düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde R.G.'nin hayatını kaybetti belirlendi. R.G.'nin cansız bedeni, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ