Son Dakika | 13 TL'lik su faturası için öldürülen kiracının arkadaşı: Sanık, 'Bırakın ölsün' dedi

KONYA'da, annesinin kiracısı Mevlüt Kapan'ı (35), su faturasını 13 TL eksik ödediği iddiasıyla tüfekle vurarak öldüren Hüseyin Mahir'in (31) yargılanmasına başlandı. Kapan'ın arkadaşı Mehmet Ali Gürler (32), "Olay günü Mevlüt, bahçe kapısından içeri girerken Hüseyin Mahir ateş etti. Arkadaşıma yardım etmek istediğimde ise bana da ateş ederek parmağımdan yaralanmama sebep oldu. Kimseyi yanına yaklaştırmayıp 'Bırakın ölsün burada' diye bağırdı" dedi.

Olay, 9 Mayıs'ta, saat 20.30 sıralarında, Meram ilçesi Kovanağzı Mahallesi Yaz Sokak'ta, 2 katlı müstakil evin bahçesinde meydana geldi. Kaynak ustası Hüseyin Mahir, annesi Fatma Mahir'in, spor salonunda güvenlik görevlisi olarak çalışan kiracısı Mevlüt Kapan ile sayacı ortak olan su faturasının kendisine düşen bölümünü, 13 TL eksik ödediği iddiasıyla tartıştı. Tartışmadan 2 gün sonra ise Hüseyin Mahir, evinin balkonundan Kapan ve onun arkadaşı Mehmet Ali Gürler'e tüfekle ateş etti. Kapan karnından, Gürler ise elinden yaralandı. Yaralılar, ihbarla adrese çağrılan ambulanslarla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kapan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından yakındaki polis tarafından gözaltına alınan cinayet şüphelisi Mahir, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.