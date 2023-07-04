13 yıl sonra ilk kez Ankara'ya Mısır büyükelçisi atandı - Son Dakika
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13 yıl sonra ilk kez Ankara'ya Mısır büyükelçisi atandı

04.07.2023 10:22

Türkiye ve Mısır diplomatik ilişkileri büyükelçilik seviyesine çıkardı. Bununla birlikte 13 yıl sonra ilk kez Ankara'ya Mısır büyükelçisi atandı. Mısır büyükelçi olarak Amr Elhamamy'i, Türkiye ise Salih Mutlu Şen'i görevlendirdi.

Uzun süredir ilişkilerin gergin seyrettiği Türkiye ve Mısır arasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dünya Kupası'nın açılışı için davet edildiği Katar'da Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile tokalaşması ile başlayan normalleşme süreci sonrasında yeni bir adım daha atıldı. Buna göre iki ülke arasında büyükelçi atamaları gerçekleşti. Türkiye, Kahire Büyükelçisi olarak Büyükelçi Salih Mutlu Şen'i, Mısır ise Ankara Büyükelçisi olarak Amr Elhamamy'i aday gösterdi.

"İKİLİ İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ AMACI TAŞIYOR"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarıldığını duyururlar. Türkiye, Kahire Büyükelçisi olarak Büyükelçi Salih Mutlu Şen'i, Mısır ise Ankara Büyükelçisi olarak Amr Elhamamy'i aday göstermişlerdir. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin seviyesinin yükseltilmesi, iki ülke Cumhurbaşkanlarının aldığı karar uyarınca uygulamaya konulmuştur. Bu adım iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden normalleşmesini hedeflemekte ve Türk ve Mısır halklarının çıkarları doğrultusunda ikili ilişkilerin geliştirilmesi amacına yönelik karşılıklı iradeyi yansıtmaktadır."

ÇAVUŞOĞLU AYLAR ÖNCE SİNYALİ VERMİŞTİ

Dönemin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da nisan ayında yaptığı açıklamada "Mısır ile temsilcilik düzeyinin, büyükelçi seviyesine yükseltilmesi konusunda somut adımlar atıyoruz. O güne kadar bazı adımlar atmaya da devam edeceğiz. Herhangi bir sorunun olmadığını söylemek isterim" demişti.

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Türkiye, Ankara, Mısır, Dünya, Güncel, Son Dakika

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