Son Dakika: 14 Eylül Pazartesi DHA Spor Gündemi

Kulüplerin transfer çalışmaları takip ediliyor
FENERBAHÇE
-Tisserand sağlık kontrolünden geçecek-Muriç'in ayrılığından sonra golcü transferinde sona yaklaşıldı17.00 Sarı-Lacivertliler Hatayspor maçı hazırlıklarına başlayacak
BEŞİKTAŞ Josef de Souza sağlık kontrolünden geçecek.11.30 Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in ikinci haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.
GALATASARAY-Sarı-kırmızılı takım günü izinli geçirecek.
SÜPER LİG20.00 Atakaş Hatayspor - Medipol Başakşehir
TFF 1. LİG19.00 Balıkesirspor - Giresunspor19.00 Akhisarspor - Tuzlaspor
VOLEYBOL AXA SİGORTA EFELER LİGİ 14: 30 Haliliye BLD. - Altekma
2020 Kadınlar Balkan Kupası ikinci maçında Sırbistan temsilcisi Zeleznicar Lajkovac'ı 3-1 yenerek üst üste 2. kez Balkan Kupası'nın sahibi olan Türk Hava Yolları, İstanbul'a dönecek.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 09:31 - Kaynak: DHA
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