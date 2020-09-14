Son Dakika: 14 Eylül Pazartesi DHA Spor Gündemi

2020 Kadınlar Balkan Kupası ikinci maçında Sırbistan temsilcisi Zeleznicar Lajkovac'ı 3-1 yenerek üst üste 2. kez Balkan Kupası'nın sahibi olan Türk Hava Yolları , İstanbul 'a dönecek.

BEŞİKTAŞ Josef de Souza sağlık kontrolünden geçecek.11.30 Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in ikinci haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

Kulüplerin transfer çalışmaları takip ediliyor

Ölen kızının şiddet gördüğü anlardaki yardım çığlığını duyan acılı baba feryat etti

Hırsızlık için girdiği tapınaktaki papazları öldüren şahıs, çıplak halde yürürken yakalandı

İmamoğlu, AK Parti grubunun oy çokluğu ile kabul ettiği 5 dosyayı veto etti