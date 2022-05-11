Son dakika! 14 kişinin yaralandığı okul servislerinin kazasına soruşturma - Son Dakika
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Son dakika! 14 kişinin yaralandığı okul servislerinin kazasına soruşturma

11.05.2022 11:35
Son dakika! 14 kişinin yaralandığı okul servislerinin kazasına soruşturma

Gelen son dakika haberine göre KONYA'da, 2 okul servisi minibüsünün çarpışması sonucu 14 kişinin yaralandığı kazayla ilgili savcılık, soruşturma başlattı.

KONYA'da, 2 okul servisi minibüsünün çarpışması sonucu 14 kişinin yaralandığı kazayla ilgili savcılık, soruşturma başlattı. Kazanın aşırı hızdan kaynaklandığı değerlendirilirken, sürücülerden Ramazan K.'nin hastanede tedavisinin sürdüğü ve diğer yaralıların taburcu edildiği belirtildi.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında, Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Semih Sokak ile Dolunay Sokak kavşağında meydana geldi. Lise öğrencilerini taşıyan Ramazan K. yönetimindeki 42 C 1282 plakalı servis minibüsü, Sedat T.'nin kullandığı 42 C 0811 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı. Sedat T.'nin minibüsü, çarpışmanın şiddetiyle sitenin duvarına doğru yan yattı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Servis minibüslerindeki 9 öğrenci, 3 öğretmen ve 2 sürücü, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Sürücülerden Ramazan K.'nin tedavisinin sürdüğü, diğer yaralıların ise taburcu olduğu belirtildi. Kazayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatılırken, aşırı hızdan kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.


Son dakika! 14 kişinin yaralandığı okul servislerinin kazasına soruşturma
Son dakika! 14 kişinin yaralandığı okul servislerinin kazasına soruşturma
Son dakika! 14 kişinin yaralandığı okul servislerinin kazasına soruşturma
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! 14 kişinin yaralandığı okul servislerinin kazasına soruşturma - Son Dakika


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