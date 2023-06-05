Son Dakika: 14 Mayıs seçimleri sonrası değişime giden CHP'de yeni MYK belli oldu - Son Dakika
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Son Dakika: 14 Mayıs seçimleri sonrası değişime giden CHP'de yeni MYK belli oldu

05.06.2023 15:25

Son dakika: 14 Mayıs seçimleri sonrası değişime giden CHP'de yeni MYK belli oldu. Parti örgütü ve örgüt yönetimi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlanırken MYK üye sayısı 17'den 15'e düştü. Yeni MYK'da sadece 4 isim değişmezken, en dikkat çeken isim Sosyal Medya Yönetimi'nden sorumlu tutulan Eren Erdem oldu.

14 Mayıs seçimleri sonrası değişime giden CHP'de geçtiğimiz hafta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan toplantı sonucu tüm MYK üyeleri istifa etmişti. CHP'de yeni MYK üyeleri belli oldu.

PARTİ ÖRGÜTÜ VE ÖRGÜT YÖNETİMİ KILIÇDAROĞLU'NA BAĞLANDI

Yeni Merkez Yürütme Kurulu'nda parti örgütü ve örgüt yönetimi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlanırken MYK üye sayısı 17'den 15'e düştü.

İŞTE YENİ MYK ÜYELERİ VE GÖREVLERİ

Genel Başkan: Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri

Ahmet Akın: Yerel Yönetimler

Aylin Yaman: Sosyal Politikalar

Aysu Bankoğlu: Tanıtım Ve Halkla İlişkiler

Bülent Kuşoğlu: İdari Ve Mali İşler

Devrim Barış Çelik: Bilgi Ve İletişim Teknolojileri

Eren Erdem: Sosyal Medya Yönetimi

Faik Öztrak: Ekonomi Politikaları - Parti Sözcüsü

Hasan Efe Uyar: İşçi Sendikaları, Stk Ve Meslek Kuruluşları

Lale Karabıyık: İşveren Örgütleri

Neslihan Hancıoğlu: Genel Sekreter

Semra Dinçer: Doğa Hakları

Tahsin Tarhan: Yurtdışı Örgütlenme

Yunus Emre: Bilim-Yönetim Ve Kültür Platformu

Zeynel Emre: Hukuk Ve Seçim İşleri

EN DİKKAT ÇEKEN İSİM EREN ERDEM OLDU

MYK'da en dikkat çeken isim Sosyal Medya Yönetimi'nden sorumlu tutulan Eren Erdem oldu. Liste açıklanır açıklanmaz sosyal medya çok sayıda kullanıcı Eren Erdem'in MYK'da bulunmasına tepki gösterdi.

İşte bazı paylaşımlar:

Son Dakika: 14 Mayıs seçimleri sonrası değişime giden CHP'de yeni MYK belli oldu
Son Dakika: 14 Mayıs seçimleri sonrası değişime giden CHP'de yeni MYK belli oldu
Son Dakika: 14 Mayıs seçimleri sonrası değişime giden CHP'de yeni MYK belli oldu
Son Dakika: 14 Mayıs seçimleri sonrası değişime giden CHP'de yeni MYK belli oldu
Son Dakika: 14 Mayıs seçimleri sonrası değişime giden CHP'de yeni MYK belli oldu
YORUMLAR (2)
  • haydar topçu: Eren erdem chp de bir şey yapamaz Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • DMG aLLy: ne iktidardaki koltuk sevdası, ne de muhalefetin koltuk sevdası... biz iflah olmayız. Cevap Yaz 30 0 Yayından Kaldır
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Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: 14 Mayıs seçimleri sonrası değişime giden CHP'de yeni MYK belli oldu - Son Dakika


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