Son dakika: 14 yaşındaki genç kız odasında ölü bulundu - Son Dakika

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 14 yaşındaki genç kız, odasında ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Çeşmeli Sokak üzerinde meydana gelen olayda, Y.N.'yi (14) hareketsiz şekilde yatarken bulan yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri Y.N.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri de evde inceleme yaptı. Y.N.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Genç kızın ölüm sebebi, yapılan otopsinin ardından kesinleşeceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ