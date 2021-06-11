Son dakika: 15 ayın ardından ilk resmi maçlarını rahat kazandılar

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı,y pandemi sonrasında Bilecik'te yapılan ilk resmi müsabakasında rahat kazandı.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü 2. lige yükselme grup müsabakalarının ilk maçında Bilecik Gençlik Spor Voleybol Takımını 25-12, 25-13 ve 25-15 set skorlarıyla 3-0 kazandı. İstasyon spor salonunda yapılan müsabakayı Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu ve Vedat Kazıcı, Bilecik İl Gençlik ve Spor Müdürü Yasin Özdemir Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü yönetim kurulu üyeleri izledi.

Maç sonunda Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu ve Vedat Kazıcı, sporcuları tebrik ederken, yaklaşık 15 ay sonra yapılan ilk resmi müsabakada alınan skor mutlulukla karşılandı. - BİLECİK