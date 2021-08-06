Son dakika haber... 15'inci kattan kafeye mermer düştü, faciadan dönülen anlar kamerada - Son Dakika

15'inci kattan kafeye mermer düştü, faciadan dönülen anlar kamerada

-Kafedekiler son anda kurtuldu

İSTANBUL - Avcılar'da 15 katlı bir sitenin en üst katındaki balkondan kopan mermer parçası bahçe katındaki kafenin tentesinin üzerine düştü. O sırada kafede oturan çocuklu aileler olaydan kıl payı kurtulurken yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Tahtakale Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde 15 katlı sitenin en üst katındaki balkondan kopan bir mermer parçası giriş katta bulunan kafenin tentesine düştü. O sırada kafede bulunan çocuklu aileler ise faciadan kıl payı kurtuldu. Yaşanan olay üzerine kafe işletmecisinin polise giderek şikayette bulunduğu öğrenildi.

Yaşanan anlar güvenlik kamerasında

Mermerin düşme anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kafede çocuklu ailelerin oturması ve bir anda mermerin düşmesiyle insanların çocuklarını alarak kaçışması yer aldı.