Son Dakika: - 15 Temmuz 2016: Dünya demokrasileri için milat - Son Dakika

Son Dakika: - 15 Temmuz 2016: Dünya demokrasileri için milat

Bir son dakika haberine göre - 15 Temmuz 2016: Dünya demokrasileri için milat İletişim Başkanlığı tarafından, 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletin elde ettiği zaferin dünya demokrasi tarihi açısından milat olduğunu anlatan bir film hazırlandı.

- 15 Temmuz 2016: Dünya demokrasileri için milat

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ANKARA - İletişim Başkanlığı tarafından, 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletin elde ettiği zaferin dünya demokrasi tarihi açısından milat olduğunu anlatan bir film hazırlandı.

"15 Temmuz 2016: Dünya demokrasileri için milat" mesajının vurgulandığı filmde, Türk milletinin destansı bir mücadeleyle dünya demokrasi tarihinde bir ilke imza atarak darbe girişimini püskürtmesi canlandırılıyor.

Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan filmde, 15 Temmuz 2016'ya kadar dünya tarihinde bizzat halkın direnciyle engellenmiş bir darbe girişimi olmadığına işaret ediliyor. Filmde, "Türk milleti o gece, demokrasi için ülkesinin geleceği için, 7'den 70'e birlik oldu. Canını ortaya koydu. Tarih yazdı ve hain darbe girişimini önledi. Türk milleti o gece bir destan yazdı. Bu, dünya darbeler tarihi için, demokrasi için bir milattır. O gece iradesine ve egemenliğine sahip çıkan millet, çıplak elleriyle demokrasiye kast eden hain cunta heveslilerinin dayanışma ve cesaretle nasıl püskürtülebileceğini tüm dünyaya göstermiştir" mesajı veriliyor.

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 13:51 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son Dakika: - 15 Temmuz 2016: Dünya demokrasileri için milat - Son Dakika

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