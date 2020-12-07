Son dakika! 15 Temmuz'da 'Emniyet İstihbarat'ı ele geçirmeye çalışan FETÖ üyesi polislerin müebbet hapsi istendi - Son Dakika

FETÖ/PDY'nin, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı'nı ele geçirmeye çalışan çoğu eski polis 17 sanığın yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, 17 sanığın 'casusluk' suçundan müebbet hapsi istenirken, bu sanıklardan 8'i için de 'anayasal düzeni ihlal' suçundan ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, sanık avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyeti, sanık savunmalarının tamamlandığını belirterek mütalaası için Cumhuriyet Savcısı'na söz verdi. Savcı, sanıklar Mustafa Koçyiğit, Haşim Türker, Akif Güngör, Bülent Günay, Nushet Şehmus Mungan, Ahmet Özkan Özalp, Muhammed Serhat Al, Hamdi Özdere, Yusuf Ziya Sarı, Reşat Arıkan, Eyüp Liste, Hasan Demir, Murat Ahmetoğlu, Abdullah Öner, Mahmut Orak, Gazi Topal ve Nazmi Mert'in 'casusluk' suçundan müebbet hapislerini talep etti. Savcı ayrıca bu sanıklardan 'Fuat Avni' hesabının kullanıcıları arasında yer aldığı iddia edilen Mustafa Koçyiğit ile Haşim Türker, Akif Güngör, Bülent Günay, Nushet Şehmus Mungan, Ahmet Özkan Özalp, Muhammed Serhat Al ve Hamdi Özdere'nin, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan da ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını istedi. Savcı bazı sanıklar yönünde de, 'silahlı terör örgütünü üye olmak' ve 'gizli kalması gereken bilgileri temin etme' suçlarından da değişen yıllarda hapis talebinde bulundu.Mütalaanın ardından sanık ve avukatları savunma için mahkemeden süre istedi. Mahkeme de süre talebini kabul ederek, duruşmayı erteledi.