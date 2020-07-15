Son dakika... 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

Son dakika... 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Gelen son dakika haberlerine göre Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit düşen Şirin Diril mezarı başında anıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

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