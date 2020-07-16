Son dakika... 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

Son dakika... 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Son dakika haberlerine göre Türkiye'nin Cezayir ve Kuveyt Büyükelçiliklerinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları düzenlendi.

Türkiye'nin Cezayir ve Kuveyt Büyükelçiliklerinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları düzenlendi.

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Cezayir'deki elçilik binasındaki programa, Cezayir'deki Türk toplumu üyeleri katıldı.

Anma programında, 15 Temmuz gecesinden karelerin bulunduğu fotoğraf sergisi de yer aldı.

Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanlı darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçtiğini ve hüzün verici de olsa böyle programların çok önemli olduğunu söyledi.

O gün binlerce insanın sokaklara çıkıp ülkelerine, bayraklarına ve demokrasilerine sahip çıktığını ifade eden Göktaş, "Bu çok önemli bir örnek. Bu, dünyada eşi benzeri olmayan bir durum. Bugün 251 şehidimizi ve halkın demokratik zaferini yazdığı o günü anmak için buradayız." dedi.

Cezayir Sağlık Kurumu Başkanı Mustafa Hayyati ise 15 Temmuz'un halk eliyle demokrasinin korunması konusunda üçüncü dünya ülkeleri için bir örnek teşkil ettiğini belirtti.

Hayyati, Türk halkı olmasa darbe girişiminin başarılı olacağını, bu nedenle de 15 Temmuz'un "halkın günü" olarak adlandırılabileceğini söyledi.

Kuveyt

Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçiliğinde ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle sınırlı sayıda katılımla anma programı düzenlendi.

Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak törende yaptığı konuşmada, "FETÖ'nün 15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti'ni ele geçirmeye çalıştığını" söyledi.

Koytak, FETÖ'nün Türkiye'nin güvenliğine yönelik en büyük tehditlerden biri olduğunu ve başarısız darbe girişimiyle Türk halkını şok ettiğini belirtti.

Türkiye, Kuveyt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 02:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika
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