Son Dakika! 15 Temmuz gecesi gecesiyle ilgili kritik mesaj! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse bu şanlı mücadeleyi önemsizleştiremez - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı'nda konuştu. Program öncesi 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na karanfil bırakan Erdoğan'a TBMM Başkanı Mustafa Şentop eşlik etti.

15 Temmuz destanının hepimizin gurur kaynağı olduğunu söyleyen Erdoğan, "Hiç kimsenin, özellikle bu güzide çatı altında görev yapanların, 15 Temmuz gecesi milletin verdiği bu şanlı mücadeleyi önemsizleştirmeye hakkı yoktur" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

''Sözlerimin hemen başında ülkemizin bekası uğrunda can veren kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. O gece özgürlüğüne ezanına bayrağına devletine sahip çıkan milletimin tüm fertlerine milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Fedakarlıkları ile o karanlık geceyi kardan aydınlık bir sabaha kavuşturan yiğitlerin hakkını asla ödeyemeyiz. O gece çıplak elleriyle tankları durduran cesaret abidelerinin hakkını ödeyemeyiz.

"TÜRKİYE'NİN GEÇİLMEZ OLDUĞU BİR KERE DAHA GÖSTERİLDİ"

15 Temmuz, milletin, milli iradenin, demokrasiye gönül verenlerin zaferidir. 15 Temmuz, hakkın batıla, adaletin zulme, istiklalin istiskale galip gelmesinin adıdır. Milletimiz 15 Temmuz'daki direnişiyle hem bir darbe girişimini püskürtmüş hem de ülkemizi teslim almayı hedefleyen bir işgal teşebbüsünü engellemiştir. Genci yaşlısıyla bu millet, Türkiye'nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir.

"TBMM'Yİ KORUYAN HERKESE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Türk milleti, sokakta istiklalini korurken, milletin vekilleri de bu yüce çatı altında demokrasiye, milli iradeye sımsıkı sahip çıkmıştır. Milletvekillerimiz gazi meclisimizin şanına yakışır şekilde, tepelerine atılan bombalara rağmen halkın emanetini yere düşürmemiştir. Bu vesileyle o gece engelleri aşarak, tankların çevresinde dolanarak, namluların ucundan yürüyerek TBMM'ye gelen ve milletin vekili olmanın sorumluluğunu yerine getiren herkese şahsım, milletim ve ülkem adına şükranlarımı sunuyorum.

"DAYANIŞMA TARİHE ALTIN HARFLERLE GEÇECEK"

Tarih 15 Temmuz gecesi yaşanan diğer kahramanlıklar gibi gazi meclisimizin çatısı altında sergilenen bu dayanışmayı da altın harflerle yazacaktır. Nasıl İstiklal Harbimizi sevk ve idare eden Büyük Millet Meclisimizin üyeleri, aradan geçen bir asra rağmen halen hayırla yad ediliyorsa, yeni Türkiye'nin istikbal mücadelesinin önderleri de inşallah hep şükran ve minnetle anılacaktır.

"84 MİLYONUN TAMAMINI KUCAKLIYORUZ"

Şehitlerimizin uğruna canlarını feda ettikleri kutlu emanete halel getirmemek bizim en önemli görevimizdir. 40 yılı aşan siyasi hayatımızın herhangi bir döneminde hamdolsun şehitlerimizin ruhlarını muazzep edecek hiçbir adım atmadık. Özünde rekabet bulunan siyaseti, ülkenin ve milletin hayrına olan işlerde yarışmak olarak gördük. Hizmet üretirken, mücadele ederken, içeride ve dışarıda milletimizin hakkını savunurken 84 milyonun tamamını kucaklamaya çalıştık. Vatanımızın bekası, milletimizin birlik ve dirliği, Türkiye'nin topyekun refah ve huzurundan başka hiçbir hedef peşinde koşmadık. Bugün de aynı hassasiyetle çalışıyor, önceliği millet ve memleket olan herkesle Türkiye ortak paydasında buluşmaya gayret ediyoruz."