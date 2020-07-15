Aydın Valiliği tarafından Aydın'da gerçekleştirilecek olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamaları için hazırlıklar tamamlandı.



15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünü dolayısıyla Aydın Valiliği tarafından bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikler kapsamında Atatürk Kent Meydanı'ndaki kutlama alanında tüm hazırlıklar tamamlandı. Kutlama alanı sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenirken, alana girişlerde el dezenfektanı stantları kuruldu. Sosyal mesafe kurallarına göre birer metre aralıkla yerleştirilen sandalyelere Aydın Valiliği tarafından vatandaşlar için Türk Bayrağı ve bilgilendirme broşürlerinin olduğu çantalar bırakıldı. Saat 21.00'de başlayacak olan etkinlikler saat 00.00'da son bulurken, birçok Aydınlı vatandaş sabaha kadar temsili olarak nöbet tutacak.



Güvenlik önlemleri alındı



15 temmuz kutlamaları kapsamında Covid-19 pandemisi dolayısıyla gerekli önlemler alınırken emniyet ekiplerince güvenlik önlemleri de alındı. Kutlama alanına belirlenen noktalardan girişler gerçekleştirilirken, protokol alanı ve sahne içerisinde polis köpekleri ile arama çalışmaları yapıldı. - AYDIN