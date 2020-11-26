Son Dakika | 15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in babası Yahya Yiğit, Akıncı Üssü davası kararını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Son Dakika | 15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in babası Yahya Yiğit, Akıncı Üssü davası kararını değerlendirdi Açıklaması

26.11.2020 19:37
Son Dakika | 15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in babası Yahya Yiğit, Akıncı Üssü davası kararını değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan komiser yardımcısı Cennet Yiğit'in babası Yahya Yiğit, Akıncı davası kararlarına ilişkin, "FETÖ'cü teröristler hak ettikleri cezayı aldılar.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan komiser yardımcısı Cennet Yiğit'in babası Yahya Yiğit, Akıncı davası kararlarına ilişkin, "FETÖ'cü teröristler hak ettikleri cezayı aldılar. Suçlunun işlemiş olduğu suç yanına kar kalmadı." dedi.

Yiğit, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin, "sivil imamlar" ile Ankara'ya bomba yağdıran pilotların da arasında bulunduğu 365'i tutuklu 475 sanıklı davanın Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki karar duruşmasının ardından AA muhabirine açıklama yaptı.

Kızının henüz 10 aylık polisken 23 yaşında FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişiminde Gölbaşı Polis Özel Harekat Eğitim Merkezi'nin bombalanması sırasında şehit olduğunu anımsatan baba Yiğit, Akıncı Üssü davasında çıkan kararların kendilerini memnun ettiğini ifade etti.

Türk adaletine güvendiğini belirten Yiğit, şunları kaydetti:

"Tabii ki verilen kararlardan memnunuz. Suçlunun işlemiş olduğu suç yanına kar kalmadı. Türk adaletine güveniyorum. FETÖ'cü teröristler hak ettikleri cezayı aldılar. Fakat bu FETÖ'nün hala mızrağının düşmediğini hissediyoruz. Çünkü Meclisimizde FETÖ'nün savunuculuğunu yapan terör seviciler var. Hala bebek katili 'Abdullah Öcalan'ın heykelini dikeceğiz' diyen şahsın savunuculuğunu yapan parti genel başkanları var. Samimi söylüyorum, biz çocuğumuzun şehadetine üzülmüyorüz. Bizi bunlar daha çok üzüyor, daha çok yaralıyor. Onun için biz bu memleketin terörist sevicilerden kurtulmasını istiyoruz."

Bu vatanın evlatlarının bundan sonra da ne ezanlarını susturacağını ne de bayraklarını göklerden indireceğini kaydeden Yiğit, "Onun için herkes müsterih olsun, bu vatanın sahibi çok. Bu teröristler hak ettikleri cezayı aldılar. Fakat o siyonist güçlerin teröristlerin yandaşları ülkemizde, vatanımızda hala onların hainliğini, sözcülüğünü yapan kişiler var. Bizler tabi ki bu vatandan onlarında temizlenmesini istiyoruz. Geleceğimize iyi yön vermek için bu vatana sahip çıkacağız. Gençlere nasihatimiz hep bu şekilde oluyor. Türk yargısına sonuna kadar güvendik ve güveniyoruz." diye konuştu.

Fetullahçı Terör Örgütü, Akıncı Üssü, 15 Temmuz, Darbe, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | 15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in babası Yahya Yiğit, Akıncı Üssü davası kararını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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