15 TEMMUZ ŞEHİDİ İKİZ POLİSLERİN BABASI, GÖZYAŞLARIYLA OĞULLARINI ANDI - Son Dakika
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15 TEMMUZ ŞEHİDİ İKİZ POLİSLERİN BABASI, GÖZYAŞLARIYLA OĞULLARINI ANDI

15.07.2022 12:31

ADANA'da kent protokolü, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan polis ve askerlerin mezarlarını ziyaret etti.

ADANA'da kent protokolü, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan polis ve askerlerin mezarlarını ziyaret etti. Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na F-16'larla düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru ikiz kardeşler Ahmet ve Mehmet Oruç'un (26) babası Hacı Ali Oruç, "Allah o günleri bir daha yaşatmasın" dedi.

Adana Valisi Süleyman Elban ile kent protokolü, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na F-16'larla düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru ikiz kardeşler Ahmet ve Mehmet Oruç'un, Yüreğir ilçesine bağlı Alihocalı Mahallesi'ndeki mezarını ziyaret etti. Burada aile yakınlarına başsağlığı dileyen Elban, şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıp, dua etti. Şehitlerin babası Hacı Ali Oruç ile annesi Senem Oruç, oğullarının mezarında gözyaşı döktü.

'KIYAMETE KADAR MİNNETTARIZ'

Vali Elban, 15 Temmuz gecesi şehit düşenleri rahmet ve minnetle andığını ifade ederek, "Hain darbe girişimini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, gözünü kırpmadan vatan ve mukaddesat uğruna canını feda etmeye hazır birçok kahraman vatan evladının fedakarlığıyla bertaraf ettik. Bu belayı def ederken 251 şehit verdik. Bunlardan iki tanesi de Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşler. Onlara kıyamete kadar minnettarız. İnşallah bir daha bu milletin, böyle bir hain darbe girişimini yaşamamasını temenni ediyorum" diye konuştu.

'DEVLETİMİZİ SEVİYORUZ'

İkiz şehitlerin babası Hacı Ali Oruç ise her 15 Temmuz'da yaralarının tazelendiğini belirterek, "O günler artık geride kaldı. Biz devletimizi seviyoruz ve arkasındayız. Cumhurbaşkanımız emir verdiğinde yine bu canlar feda olsun. Allah o günleri bir daha yaşatmasın. Tüm şehitlerimize rahmet, ailelerine baş sağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

Daha sonra kent protokolü, 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı kışlasında darbecilere müdahale esnasında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Halit Yaşar Mine'nin Asri Mezarlık'taki kabrini ziyaret etti. Duaların edilmesinin ardından Buruk Mezarlığı'na giden protokol, 15 Temmuz gecesi helikopter pilotluğu eğitimi almak için Ankara'da bulunduğu sırada şehit düşen polis memuru Yunus Uğur'un da mezarına karanfil bıraktı.

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Kırıkkaleli 15 Temmuz şehidinin babası oğlunu unutamıyor Kırıkkaleli 15 Temmuz şehidinin babası oğlunu unutamıyor 15 Temmuz şehidi Samet Uslu'nun ailesi oğullarını unutamıyor 15 Temmuz şehidi Samet Uslu'nun ailesi oğullarını unutamıyor
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 TEMMUZ ŞEHİDİ İKİZ POLİSLERİN BABASI, GÖZYAŞLARIYLA OĞULLARINI ANDI - Son Dakika

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