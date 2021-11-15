Son dakika... 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulunun iklimle ilgili projesine ödül - Son Dakika

15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu "İklim Eylem Projesi Mükemmellik Okulu" ödülü aldı.

15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu, öğretmen ve öğrencilerin çevresel konularda işbirliği yapmalarını sağlan, iklim değişikliğinin nedenlerini ve etkilerini keşfetmelerini ve çözüm geliştirerek harekete geçmelerini amaçlayan Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF), BM ve NASA tarafından desteklenen İklim Eylem Projesi'nin içinde yer aldı.

Proje kapsamında, 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri proje sorumlusu öğretmenleri Seçil Sezer yönetiminde, iklim değişikliğinin yerel ve küresel nedenlerini ve etkilerini tartışarak videolar izledi, araştırmalara başladı, iklim değişikliğinin nedenlerini, etkilerini ve çözümlerini her hafta en uzun bir listeyle sundu. Diğer okullarla da çalışmalarını paylaşan öğrenciler, beyin fırtınası yaptı. Aileleri ile röportaj yapan öğrenciler, ebeveynlerinin de iklim değişikliğine dikkati çekti. Ağaç diken öğrenciler, legoları kullanarak çözümler buldu.

Dünya çapında projeye katılan okullara ödülleri ise Cartoon Network İklim Şampiyonları ve İklim Eylem Projesi tarafından verildi.

"İklim Eylem Projesi Mükemmellik Okulu" ödülü alan 250 okul arasında 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu da yer aldı.