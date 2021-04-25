Son dakika haber... 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE KISITLAMA DENETİMLERİ SÜRÜYOR

Son dakika haberine göre KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis ekiplerinin denetimleri sürüyor.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis ekiplerinin denetimleri sürüyor. Ekipler, güvenlik noktasından geçen araçları durdurarak tek tek kontrol ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde polis ekipleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde denetim yaptı. Bu noktadan geçen araçlar tek tek durdurularak sürücü ve yolcuların gerekli izin belgeleri olup olmadığı kontrol edildi.

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