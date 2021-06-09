15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NÜN ALTUNİZADE GİRİŞİNDE ÇAKAR DENETİMİ - Son Dakika

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Altunizade katılımında polis, çakarlı araç denetimi yaptı. Denetimde çakar takan bir sürücüye 1339 lira ceza yazıldı.

İstanbul Trafik Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Altunizade katılımında çakarlı araç denetimi yaptı. Resmi ve sivil ekipler, çakar takılı araçları durdurarak, belgelerini kontrol etti. Denetimde çakar takılı olan bir otobilin sürücüsüne 'ışıklı veya sesli uyarı işareti veren cihazları takma mevzuatı'na uymadığı için 1339 lira ceza yazıldı.

Ceza kesilen sürücü basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakıp, aracıyla köprü girişinde ayrıldı. Ekiplerin denetimleri devam ediyor.