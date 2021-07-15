Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanları anmak için tören düzenlendi.

Büyükelçilikteki anma törenine, ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye Masası görevlileri, Kongre yetkilileri, düşünce kuruluşlarından uzmanlar, üniversitelerden akademisyenlerin yanı sıra Azerbaycan, Gürcistan, Slovenya, Kosova, Kırgızistan, Lübnan ve Malezya'nın Washington Büyükelçileri ile Avrupa Birliği Delegasyonu, Rusya, Yunanistan, Kuveyt ve Kosova başta olmak üzere çok sayıda ülkenin diplomatik temsilcileri katıldı.

Törende Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan ve ABD'deki Müslüman sivil toplum örgütlerinin çatı kuruluşu ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi (USMCO) Genel Sekreteri Usame Cemal konuşma yaptı.

11 Eylül olaylarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte olduğunu, Amerikan halkının yaşadığı acıyı derinden paylaştıklarını hatırladığını belirten Büyükelçi Mercan, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin de tıpkı 11 Eylül olayları gibi Türk halkına ve Türk demokrasisine yönelik unutulmayacak bir saldırı olduğunu ifade etti.

Mercan, hain darbe girişiminde tarihte ilk kez Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bombalandığını, FETÖ'ye bağlı darbecilerin, Türkiye'nin silahlarıyla sokaktaki ve köprülerdeki halka ateş açtığını söyledi.

Mercan, "Onlar, tek amacı ülkeyi savunmak olan kendi uçaklarımızla bize saldırdılar." dedi.

Amerikalılara seslenen Mercan, "Gerçek dostluğa, transatlantik ortaklığa ve Türk-Amerikan stratejik ortaklığına inanan biri olarak şunu söylemek hakkım ve beklentimdir; beş yıl önce bugün yaşadıklarımızın Amerikalı meslektaşlarımız ve dostlarımızca doğru anlaşılması gerekir." diye konuştu.

Mercan, müttefik ve ortakların 15 Temmuz ve 11 Eylül türü trajik olaylarda birbirinin yanında durması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Üzüntümüzü, acımızı paylaşmak zorundayız ve eğer omuz omuza olursak ancak o zaman nerede olursa olsun demokrasilerimize yönelik herhangi bir saldırıya güçlü bir şekilde karşılık verebileceğiz. Biz bunu, 11 Eylül'den sonra Amerikalılar Afganistan'dan çekilene kadar onların yanında durarak gösterdik. Tabii benim bir Türk vatandaşı olarak ve bu ülkede biraz zaman geçirmiş biri olarak, tüm Amerikalı arkadaşlardan ilk beklentim bizi anlamaları, duygularımızı paylaşmaları, acımızı paylaşmalarıdır."

Türk halkının, etnik, dini veya siyasi kimliklerinden bağımsız olarak 15 Temmuz'u asla unutamayacağını vurgulayan Mercan, "Siz Amerika'daki 11 Eylül'ü unutabilir misiniz?" dedi.

Mercan, anmaya katılarak Türk halkının acısını paylaştıkları için oradaki tüm yabancı diplomatik temsilcilere de teşekkür etti.

Büyükelçi Mercan, "Sizi temin ederim ki hangi ülkeyi temsil ediyorsanız edin, birinizin ülkesinde Allah korusun böyle bir trajedi yaşanırsa Türk hükümeti, Türk toplumu ve Türk milleti yanınızda olacaktır." diye konuştu.

"15 Temmuz gecesi Türk halkı, Türkiye Cumhuriyeti adının hakkını verdi"

Usame Cemal de Türkiye'de halkın 15 Temmuz'da darbecilere karşı durarak demokrasiyi savunduklarını ifade ederek, "15 Temmuz gecesi Türk halkı cesaret ve derin fedakarlıklarıyla Türkiye Cumhuriyeti adının hakkını verdiler. Gerçekten de dünyaya şanlı tarihlerini, gözüpek ve efsanevi atalarının hünerlerini hatırlattılar." dedi.

Halkın, yalın elleriyle tank ve savaş uçaklarını yendiğini belirten Cemal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bakanlarıyla içeride kalmak yerine ateşin içine atlayıp, halkın yanında ülkeyi korumak için liderlik ettiğini kaydetti.

Beyaz Saray ve Kongre önünde protestolar düzenlendi

Öte yandan, başkent Washington'da Türk Amerikan Yönlendirme Komitesinin (TASC) öncülüğünde çeşitli yerlerde 15 Temmuz şehitleri anıldı ve FETÖ protesto edildi.

Sabah saatlerinde FETÖ elebaşlarına hukuki destek sağlayan bir hukuk firmasının Washington'daki ofisinin önünde toplanan ABD'de yaşayan Türkler, daha sonra Beyaz Saray önünde ve Kongre bahçesinde ellerinde Türk bayraklarıyla gösteri düzenledi.

FETÖ'yü protesto eden grup, ABD yönetimine ve kongresine FETÖ elebaşının Türkiye'ye iade edilmesi çağrısında bulundu.