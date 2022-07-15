Son Dakika | 15 Temmuz şehitlerinden Şirin Diril, Gaziantep'teki kabri başında anıldı - Son Dakika
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Son Dakika | 15 Temmuz şehitlerinden Şirin Diril, Gaziantep'teki kabri başında anıldı

15.07.2022 21:08
Son Dakika | 15 Temmuz şehitlerinden Şirin Diril, Gaziantep'teki kabri başında anıldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit düşen Şirin Diril mezarı başında anıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit düşen Şirin Diril mezarı başında anıldı.

Sakçagözü Mahallesi'ndeki 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen Diril'in ailesini ziyaret ettikten sonra şehitliğe giden Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ve diğer ilgililer, şehidin kabri başında dua etti.

İslahiye ilçesinde ise 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla fotoğraf ve resim sergisi açıldı.

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Kaynak: AA

Gaziantep, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | 15 Temmuz şehitlerinden Şirin Diril, Gaziantep'teki kabri başında anıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son Dakika | 15 Temmuz şehitlerinden Şirin Diril, Gaziantep'teki kabri başında anıldı - Son Dakika
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