İslahiye ilçesinde ise 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla fotoğraf ve resim sergisi açıldı.

Sakçagözü Mahallesi'ndeki 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen Diril'in ailesini ziyaret ettikten sonra şehitliğe giden Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin , Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ve diğer ilgililer, şehidin kabri başında dua etti.

Kaynak: AA

Gaziantep, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son Dakika | 15 Temmuz şehitlerinden Şirin Diril, Gaziantep'teki kabri başında anıldı - Son Dakika

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