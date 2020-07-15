Son Dakika: 15 Temmuz şehitlerinin ismi Koçarlı'da yaşatılıyor - Son Dakika

Son Dakika: 15 Temmuz şehitlerinin ismi Koçarlı'da yaşatılıyor

Son dakika güncel haberi: Koçarlı Belediyesi, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Orman İşletme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen programla 15 Temmuz Şehitleri isimleri ile dikilen fidanlar Koçarlı Kent Ormanı girişinde can buldu.

Koçarlı Belediyesi, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Orman İşletme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen programla 15 Temmuz Şehitleri isimleri ile dikilen fidanlar Koçarlı Kent Ormanı girişinde can buldu.

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Hain darbe girişiminin 4. yılında Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın girişimleri, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Orman İşletme Müdürlüğünün destek verdiği programla 15 Temmuz gecesi şehit düşen 248 vatandaşımızın isimleri dikilen fidanlarla can buldu. Koçarlı Büyükdere Mahallesi Adnan Menderes Kent Ormanı girişinde bulunan alanda gerçekleşen fidan dikimine Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Jandarma Alay Komutanı J. Alb. Mesut İnan, Adnan Menderes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mehmet Aydın, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, AK Parti ve MHP ilçe başkanları, meclis üyeleri ve daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.


Programda şehitlerin adının yer aldığı künye ile dikimlerin yapıldığı törende şehitler anısına Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi.


Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay ise "Koçarlıya yakışan çok güzel bir organizasyon gerçekleştirildi. Şehitlerimizin adı dikilen fidanlarla yaşayacak. Şairin de dediği gibi "Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır" evet bu ülke için severek canını feda edebilecek bir ruha sahibiz. Şehitlerimizi saygı ve minnetle yad ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Mekanları cennet olsun" dedi.


Şehitlerimizin adının yer aldığı fidanlarımız gelecek nesillere bir miras olarak aktarılacağını belirten Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, "Koçarlımızda şehitlerimizin adının yaşatılacağı bir hatıra ormanının yer almasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu hatıra ormanının ilçemizde yer almasından da ayrıca gurur duyuyoruz. Allah tüm şehitlerimizden ve gazilerimizden razı olsun. Rabbim bu ülkeye böyle acıları bir daha yaşatmasın" dedi.


Program 248 şehit anısına dikilen fidanların ardından çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Adnan Menderes, Koçarlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 13:35 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika: 15 Temmuz şehitlerinin ismi Koçarlı'da yaşatılıyor - Son Dakika
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