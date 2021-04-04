Son dakika... 15 Temmuz Vatan Şehitleri, Gazileri Derneği Genel Başkanı Kılınç, bazı emekli amirallerin açıklamasını kınadı Açıklaması - Son Dakika

15 Temmuz Vatan Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Adını Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Zeki Kılınç, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Yazılı açıklamasına " Türkiye Cumhuriyeti'nin meşru hükümetine ve demokrasiye karşı yapılan bu saldırı asla kabul edilemez." ifadesiyle başlayan Kılınç, şöyle devam etti:

"Bir gün bile içeride ve dışarıda ki Türkiye düşmanlarına karşı tek söz söylemeyen sizler. Şimdi de oturun oturduğunuz yerde, gölge etmeden. Lakin edebinizle bizi izlemeye devam edin. Sizlerin vesayet altında yıllarca inim inim inlettiğiniz eski Türkiye yok artık. Darbelerle zulmettiğiniz halk artık yok, dirilip şahlanan uyanan ve uyutamayacağınız ve artık aldatamayacağınız bir halk var karşınızda. Bu millet yeri geldiğinde tankların paletleri altına yatan ya da elindeki ay yıldızlı bayrak ile o tankın karşısında heykel gibi duran bir halk, hiç mi gözünüz görmedi? Yoksa halen kör müsünüz?"

Açıklamayı şiddetle kınadıklarını aktaran Zeki Kılınç, şunları kaydetti:

"103 iradeleri satılmış, bir başkalarının oyuncağı olmuşları, hadlerini bilmeye davet ediyoruz. 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat, 27 Nisan zihni bozukları, 15 Temmuz'da 251 şehit 2703 gazilerimizle kendisini 1 dolara satanları zindanlara tıkarak kapattık. Bu, böyle biline. '15 Temmuz'da şehitlik bana nasip olmadı.' diyen bir milleti kim yenebilir ki. Dirayetli duruşumuz ile ölümüne devletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Yüce Türk milletine saygıyla duyurulur."