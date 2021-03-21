Son dakika: 15 yaşındaki çocuk drift yaparken kalabalığın arasına böyle daldı: 3 yaralı - Son Dakika

Son dakika: 15 yaşındaki çocuk drift yaparken kalabalığın arasına böyle daldı: 3 yaralı

21.03.2021 09:42

Son dakika 3. sayfa haberine göre 15 yaşındaki çocuk drift yaparken kalabalığın arasına böyle daldı: 3 yaralı Patronundan izinsiz aldığı otomobille ortalığı savaş alanına çevirdi Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi Antalya'nın Manavgat ilçesinde 15 yaşındaki bir çocuk çalıştığı işyerine tamir...

15 yaşındaki çocuk drift yaparken kalabalığın arasına böyle daldı: 3 yaralı

Patronundan izinsiz aldığı otomobille ortalığı savaş alanına çevirdi

Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 15 yaşındaki bir çocuk çalıştığı işyerine tamir için bırakılan otomobili patronundan izinsiz alıp, drift yaparken kalabalığın arasına daldı. Ortalığın savaş alanına döndüğü ve güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedilen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Sanayi Mahallesi 2046 Sokakta meydana geldi. Bir otomobil tamir atölyesinde çalışan 15 yaşındaki A.K, patronundan izinsiz aldığı 07 AHK 385 plakalı otomobille drift atmaya başladı. Kavşaktan da drift atarak gelen küçük sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağ tarafında motosiklete binmek için bekleyen kalabalığa çarptı.

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, motosiklete binmek için bekleyen Gökçe Kalburcu ve Suna Kalburcu çarpmanın etkisiyle yaralanırken, motosiklette hurdaya döndü.

Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. 2 kadının hastaneye kaldırılmalarının ardından motosikleti kullandığı belirlenen Mustafa Dağdaş fenalaşarak yere yığıldı. Dağdaş, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Otomobili kullanan A.K.'nin sanayi sitesinde tamircide çalıştığı, tamir için bırakılan otomobili işyeri sahibinin haberi olmadan alarak kaza yaptığı belirlendi.

Araç ve sürücülere ceza yağdı

Kazanın ardından olay yerine gelen trafik ekipleri, otomobili kullanan A.K'ye sürücü belgesiz araç kullanmaktan 2 bin 698, drift atmaktan 6 bin 700 olmak üzere 9 bin 398 TL, araç sahibine sürücü belgesiz birisine aracını vermekten 2 bin 698 TL, motosiklet sürücüsüne hurda aracı trafiğe çıkarmaktan 2 bin 698, sürücü belgesiz motosiklet kullanmaktan 2 bin 698 olmak üzere 5 bin 396 TL para cezası uyguladı. Otomobil ve motosiklet bağlanarak yediemin otoparkına çekildi. Kazanın ardından olay yerine gelen 15 yaşındaki A.K'nin babası, oğlunu karşısına alarak aracı izinsiz alması ve kaza yapması nedeniyle azarladı.

Son dakika: 15 yaşındaki çocuk drift yaparken kalabalığın arasına böyle daldı: 3 yaralı
Son dakika: 15 yaşındaki çocuk drift yaparken kalabalığın arasına böyle daldı: 3 yaralı
Son dakika: 15 yaşındaki çocuk drift yaparken kalabalığın arasına böyle daldı: 3 yaralı
Son dakika: 15 yaşındaki çocuk drift yaparken kalabalığın arasına böyle daldı: 3 yaralı

Manavgat, Antalya, Savaş, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: 15 yaşındaki çocuk drift yaparken kalabalığın arasına böyle daldı: 3 yaralı - Son Dakika


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