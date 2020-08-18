15 yıldır MS ile savaşan genç kadının yaşam öyküsü

MS'li genç kadın Servin Kaplan, yüzünden gülümsemeyi düşürmedi, hayata sımsıkı tutundu

"MS'den sonra yaşama daha çok bağlandım"

"Sürekli rehabilitasyon görmeliyiz, moral çok önemli"

Fizik Tedavi Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Berrin Akpınar;

"MS'li hastanın düzenli bir yaşamı olması lazım"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yaşayan Servin Kaplan isimli vatandaş, gençliğinin baharında yakalandığı Multiple Skleroz Hastalığı ile tam 15 yıldır mücadele ediyor.

Dünyada şu an için 3 milyon kişiyi etkileyen MS, beyni ve omuriliği tutan özbağışıklık hastalığı olarak tanımlanıyor. Genç yaşlarında bu hastalığa yakalanan Servin Kaplan da yıllardır MS'e karşı savaş veriyor. Tam 15 yıldır MS ile mücadele eden Kaplan, yaşadığı zorlu süreci anlattı.

"Sürekli rehabilitasyon görmeliyiz"

Eskişehir Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi süreci devam eden 34 yaşındaki Kaplan, MS'de moralin çok önemli olduğunu söyledi. Rehabilitasyonun sürekli olması gerektiğini aktaran Kaplan, "Başlangıçta ne olduğunu bilmiyordum. İlk ataktan sonra toparlanıp normal hayata dönmüştüm. Daha sonra koruyucu tedavilerle devam ettim. Ara sıra ataklarım oluyordu, atak geçiriyordum. Bu süreçte hastalığı fazla dikkate almadım. Hastalığı kabullenme dönemi biraz zor oldu, dikkat etmedim. Ataklarım sıklaştı ve önüne geçilemez hale geldi. Şu anda destekle yürüyorum. Biz sürekli hareket etmek zorundayız. Kaslar belli süre sonra eskiye dönebiliyor. Yani sürekli aktif olmalıyız, sürekli rehabilitasyon görmeliyiz. Rehabilitasyon iyi geliyor, sürekliliği önemli. Her hastalıkta olduğu gibi MS'te de moral çok önemli. Sinir, stres olmayacak. Kendini rahat hissetmelisin. Kendini rahatsız eden şeylerden uzak durmalısın" diye konuştu.

"MS'den sonra yaşama daha çok bağlandım"

Hastalıktan önceki ve sonraki yaşamını anlatan Kaplan, MS ile birlikte hayatın güzelliklerini daha fazla görmeye başladığını ifade etti. Kaplan, "MS öncesi hayata bakışım daha farklıydı. Çok şeyin fazla farkında değildim. MS'den sonra yaşama daha çok bağlandım diyebilirim. Güzellikleri daha fazla görmeye başladım, pozitif bir insan oldum. Hastalık iyi bir şey değil ama ben şu anda iyi yönünü görüyorum. Bana kattığı artılar var. Bana engel olsa da engellerimden bile güzellik çıkartabiliyorum" şeklinde konuştu.

"Dünyada şu anda 3 milyon kişiyi etkilediği biliniyor"

MS ile ilgili bilgiler veren Fizik Tedavi Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Berrin Akpınar, "MS Hastalığı bağışıklık sisteminde gelişen bir bozukluk sonucu beyin ve omurilikte gelişen bir rahatsızlık. Dünyada şu anda yaklaşık 3 milyon kişiyi etkilediği biliniyor. Ataklarla seyreden bir rahatsızlık. Genelde ilk bulgusu görme veya konuşma bozukluğu şeklinde oluyor. Özellikle çift görme en sık görülen ilk belirtisidir. Hastanın vücudunun çeşitli kaslarında değişken derecelerde kas güçsüzlükleri, kas sertlikleri veya uyuşmalar olabilir. Hasta yürümede problem yaşayabilir. Bunun yanında idrarı tam boşaltamama, tutamama gibi sorunlar olabilir" dedi.

Son olarak MS'li hastaların dikkat etmeleri gereken hayati konulardan bahseden Dr. Akpınar, "MS'li hastanın düzenli bir yaşamı olması lazım. Yeme-içme düzeni olması lazım. Uyku düzeninin mutlaka iyi olması lazım. Çok yorulmamalı ve çalıştığı işin de çok yorucu olmaması gerekiyor. Sigara ve alkolden uzak durması lazım. Üzüntü, stres, depresyon bunlar da atakları getirebilecek problemlerdir. Bunlardan da uzak durulması gerekiyor" ifadelerini kullandı.