Son dakika... 16 yasındaki genç babası alkollü diye direksiyona geçti, polisten kaçarken yakalandı - Son Dakika

Son dakika... 16 yasındaki genç babası alkollü diye direksiyona geçti, polisten kaçarken yakalandı

Bir son dakika haberine göre 16 yasındaki genç babası alkollü diye direksiyona geçti, polisten kaçarken yakalandı Adana'da, babası alkollü olduğu için direksiyona geçen 16 yaşındaki genç polislerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

16 yasındaki genç babası alkollü diye direksiyona geçti, polisten kaçarken yakalandı

ADANA - Adana'da, babası alkollü olduğu için direksiyona geçen 16 yaşındaki genç polislerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 3 kilometrelik kovalamaca sonucunda ehliyetsiz sürücü kıskıvrak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Atatürk Caddesi üzerinde devriye atan polis ekipleri şüphelendikleri 31 SK 521 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Ancak otomobil sürücüsü ihtara uymayarak polislerden kaçmaya başladı. Seyhan Devriye ekipleri yaklaşık 3 kilometrelik kovalamaca sonucunda otomobili Reşatbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde önünü keserek yakaladı.

Yakalanan sürücünün 16 yaşındaki olduğunu belirlendi. Sürücü M.B. polislere babası alkollü olduğu için aracı kendinin kullandığını söyledi. Baba Erdinç B. ile oğlu M.B'ye maske takmadıkları için toplam bin 800 TL ve trafik yönünden 5 bin 334 TL para cezası kesildi.

Son dakika... 16 yasındaki genç babası alkollü diye direksiyona geçti, polisten kaçarken yakalandı

Türk Lirası, Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 04:31 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... 16 yasındaki genç babası alkollü diye direksiyona geçti, polisten kaçarken yakalandı - Son Dakika

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