Didim ilçesine bağlı Akbük Mahallesi'nde yaşayan C.N.K. (16), annesi N.G.'ye (51) komşuları olan S.O. (49), K.Ç. (20) ve E.P.'nin (15) kendisine defalarca cinsel saldırıda bulunduğunu anlattı. Anne N.G. de jandarma karakoluna giderek şikayetçi oldu. Pedagog eşliğinde ifadesi alınan C.N.K., 3 komşusunun cinsel saldırılarının yanı sıra ablası H.K.'nin de kendisini erkeklerle birlikte olmaya zorladığını söyledi.Bunun üzerine S.O., K.Ç. ve E.P. ile abla H.K., jandarma tarafından gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.O. ve K.Ç. tutuklandı, H.K. ve E.P. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 17:37 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son Dakika | 16 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunan 2 komşu tutuklandı - Son Dakika